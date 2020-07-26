شكرا لقرائتكم خبر عن مخابرات الصومال تعتقل إعلامى لصلته بقطر والجماعات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع هلجان ميديا، موقع إخباري مستقل على الإنترنت يغطى منطقة أوجادين وشبه الجزيرة الصومالية الأوسع، فيديو على صفحته الرسمية على موقع تويتر، يؤكد أن المخابرات في دولة أرض الصومال (صوماليلاند) ألقت القبض على الرئيس التنفيذي لشركة أستان كابل الإعلاميةـ وهي شركة كابل مقرها أرض الصومال متخصصة في الرياضة والترفيه، عبد المنان يوسف، في هرجيسا بسبب علاقته المباشرة مع قطر والجماعات المسلحة في الصومال.

وكانت وسائل الإعلام في أرض الصومال قد أشارت إلى أن السلطات اعتقلت عبد المنان يوسف واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ الأسبوع الماضي، وفقا لشبكة تلفزيون الكابل.

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وبحسب بيان أصدرته شركة أستان، اعتقلت السلطات في هرجيسا عبد المنان في 17 يوليو الماضى ولم يتمكن من مقابلة محامي أو عائلته. في البداية لم يتضح سبب احتجازه وما تم اتهامه به، ولكن حسب موقع هلجان فإن السبب هو علاقته بقطر والجماعات المسلحة في الصومال على نحو يهدد الأمن الداخلي في أرض الصومال.

ودعا رئيس نقابة الصحفيين في أرض الصومال، محمود عبدي جامع، الحكومة إلى منح يوسف الحق الذي يمنحه له الدستور. وطلب السماح ليوسف بالاتصال بمحامي.

وأشار موقع هلجان، إلى أن يوسف كانت تربطه علاقات واسعة مع قطر وتنظيم داعش وحركة الشباب. جدير بالذكر أن لقطر علاقة واسعة بحركة الشباب. وحسب الدراسة الأمريكية (الإخوة في السلاح) تعد قطر من بين الداعمين الرئيسيين لحركة الشباب. وفقا لمقابلة أجريت عام 2017 في دير شبيجل الألمانية مع قائد لحركة الشباب تحول إلى مخبر، جلب شيوخ قطر 20 مليون دولار للصومال في عام 2016 ذهبت إلى جيوب زعماء حركة الشباب الذين استخدموا الأموال في النفقات الشخصية ومن أجل دفع الأموال إلى الإرهابيين وشراء الأسلحة.