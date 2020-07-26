شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى العراقى تطوق مكان انفجار معسكر الصقر ولا توجد إصابات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي ، اليوم الأحد، تطويق مكان حادث معسكر الصقر جنوبي بغداد، مؤكدة عدم وجود اصابات حتى الآن.

وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه "تم الدفع بـ ١٥ فرقة في محاولة للسيطرة على حادث معسكر الصقر".

وأضاف أنه "تم تطويق مكان الحادث وحتى الآن لا توجد اي إصابات".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت في وقت سابق اليوم وقوع انفجارين في قاعدة الصقر جنوبي بغداد.