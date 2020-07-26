شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القتلى والجرحى إثر معارك قبلية فى ولاية غرب دارفور السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، عن سقوط عشرات القتلى والجرحي أثر تجدد الاقتتال في وحدة مستري الادارية التابعة لمحلية بيضة الحدودية مع تشاد في ولاية غرب دارفور التي تبعد ٦١ كيلو متراً جنوبي الجنينة حاضرة الولاية بين قبيلة المساليت والقبائل العربية بعد توقف الاسبوع الماضي في كل من مستري والجنينة يومي السبت والأحد الماضيين على التوالي.

وأفادت مصادر مطلعة ان الاشتباكات التي دارت في مدينة مستري منذ الخامسة من صباح الأمس حتى السادسة مساءاً خلفت عدد كبيرا من القتلى من الطرفين بجانب اعداد كبيرة من الجرحى فيما قامت لجنة امن الولاية بابتعاث تعزيزات عسكرية ضخمة لوقف الاقتتال إلا الظروف الطبيعية الخاصة بفصل الخريف حالت دون وصولها في الوقت المناسب

كما قامت القوات المسلحة بنقل اكثر من ٦٠ من الجرحى باستخدام مروحية عسكرية في ثلاث رحلات بين الجنينة ومستري يتلقون العلاج بمستشفى الجنينة التعليمي فيما استنفرت مبادرة شارع الحوادث الجنينة متطوعيها للتبرع بالدم في الوقت الذي نظمت فيه قطاعات المجتمع بقيادة لجان المقاومة الجنينة ومفوضية العون الإنساني قافلة انسانية إلى منطقة مستري.

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وتشير "سونا" الى ان مدينة الجنينة تشهد حاليا موجة من النزوح جراء هذه الاحداث المؤسفة