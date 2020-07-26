شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعدادات الأخيرة بمسجد نمرة لاستقبال الحجاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن استعدادات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام وقفت الوزارة على جاهزية قطاعاتها كافة فى منطقة المشاعر المقدسة، ومن أهمها مسجد نمرة الذى شهد خلال العامين الماضيين تنفيذ عدة مشاريع لخدمة ضيوف الرحمن، من أهمها مشروع معالجة أنظمة التكييف وتنقية الهواء بمسجد نمرة وتطويرها وتحديثها، الذى يعد مرحلة انتقالية فى تاريخ المسجد. وفق العربية.



المسجد من الداخل

وأوضحت الوزارة أن مشروع معالجة أنظمة التكييف وتنقية الهواء بمسجد نمرة وتطويرها وتحديثها نفذ العام الماضى بشكل خاص ويختلف عن أنواع التكييف التقليدية لتكون متماشية وملائمة للوضع الإنشائى للمسجد دون الحاجة إلى تعديل في الهيكل الإنشائى للمسجد للمحافظة على طرازه المعمارى.



أدوات التعقيم للحجاج

وأوضحت أن عملية التطوير تسهم بضخ مليون و350 قدماً مكعباً في الدقيقة، وسحب 70% عن طريق مراوح الطرد، و30% عن طريق المداخل والأبواب. وتضمن المشروع تركيب 60 وحدة تكييف مركزية تنتج هواء نقياً 100% ، و122 مروحة طرد للهواء غير النقي بقدرة تكفى لتغيير الهواء مرتين فى الساعة، و494 وحدة تكييف منفصل دولابى، فى نقلة نوعية ونجاح بعد أكثر من 40 عاماً من العمل بطريقة التكييف التقليدى.



أعمال تنظيف مسجد نمرة

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ولفتت النظر إلى أنه من المشروعات التطويرية لمسجد نمرة التى نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ترميم المسجد وعزل سقفه بالكامل، وتطوير وصيانة 1000 من دورات المياه للرجال والنساء وتخصيص دورات مياه لذوي الإعاقة وممرات ومسارات خاصة لهم.

تم فرش المسجد بأكثر من 110 آلاف متر مربع من السجاد الفاخر، وتم تزويده بكاميرات مراقبة وشاشات تفاعلية إرشادية للحجاج، إلى جانب المعقمات وأدوات النظافة.



تجهيزات مسجد نمرة

وهيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسجد نمرة وفق الإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا والمحافظة على سلامة الحجاج وصحتهم.



تعقيم المشاعر المقدسة

كما أسندت أعمال المسجد لشركة متخصصة فى مجال التعقيم والنظافة تعمل على مدار الساعة منذ بداية شهر ذى الحجة، إلى جانب تحديد مسارات للدخول والخروج وتقسيم المسجد لتفويج الحجاج وتنظيم حركتهم وتحديد مواقع جلوسهم للصلاة، مع مراعاة تحقيق التباعد بمسافة مترين بين كل حاج وآخر من خلال وضع ملصقات تحدد مواضع الصلاة، وقد رُقّمت وصُنّفت بألوان مختلفة حسب خطة التفويج المتفق عليها مع وزارة الحج، إلى جانب تحديد منطقتي عزل صحى تديرهما فرقتان من الفرق الصحية، ومركز صحى داخل المسجد، ووجود فرق الهلال الأحمر. أُنشئ مستشفى ميدانى متكامل فى مؤخرة المسجد.



مسجد نمرة

كلفت الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة عدداً من الإداريين والمهندسين والمراقبين والمراقبات والمشرفين والمشرفات للوقوف الميدانى على الخدمات ومتابعة أعمال شركة الصيانة والتشغيل بمسجد نمرة وتنفيذ الاستعدادات كافة قبل قدوم الحجاج وأثناء وصولهم والرفع بتقارير فورية عن مستوى الخدمات وضمان تنفيذ الخطة التشغيلية للمسجد خلال موسم الحج بما يضمن سلامة المصلين كى يؤدوا نُسكهم بكل يسر وطمأنينة.