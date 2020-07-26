شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الخرطوم: ارتفاع مفاجئ يؤدى لانخفاض انتاجية المياه النقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن ارتفاع مفاجئ في مستويات الانهار الثلاثة مما أدى لانخفاض انتاجية المياه النقية في عدد من المحطات خاصة محطة تنقية مياه بحري ، مبينا أن العمل جاري لرفع المنصات المائية بالمحطات .
وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد - في تصريحات صحفية، اليوم الأحد- إن ارتفاع العكارة في المياه من 3000 الف وحدة الى 14 الف وحدة بصورة مفاجئة .
واضاف أن ذلك قلل من إنتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية ، منوها إلى أن أكثر المناطق تأثراً ، احياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.
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