شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: حزب الله يقلل من احتمالية نشوب حرب مع إسرائيل فى الأشهر المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها، عن وسائل إعلام لبنانية قولها إن حزب الله اللبنانى يقلل من احتمالية نشوب حرب مع إسرائيل في الأشهر المقبلة. وقال نائب أمين عام حزب الله، بحسب قناة العربية الحدث، إن التهديدات الإسرائيلية لن تستدرجنا لمواجهة لا نريدها.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلى بانى جانتس قد قال من الحدود اللبنانية: "لن تنازل عن مصالحنا الأمنية، ولا نسعى للتصعيد، لكننا سنرد بقوة".

فيما تشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان وسوريا حالة من الاستنفار بعد غارات سابقة استهدفت الاثنين جنوب العاصمة السورية دمشق، وأدت إلى مقتل خمسة مقاتلين من الميليشيات الإيرانية، ولاحقاً أعلن حزب الله اللبنانى المتحالف مع النظام السورى المدعوم من إيران أن أحد مقاتليه من بين القتلى.