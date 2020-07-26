أمين عام "التعاون الإسلامى": نتابع تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية فى مالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أنه يتابع عن كثب تطورات الأوضاع الاجتماعية والسياسية في مالي، ويرحب بجهود البعثة رفيعة المستوى للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، المؤلفة من خمسة رؤساء دول والتي توجهت الى باماكو يوم 23 يوليو 2020 بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية في جمهورية مالي.وفق بيان صحفى للمنظمة.
وفي هذا الصدد، يرحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالإعلان عن عقد قمة استثنائية لرؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في 27 يوليو، مخصصة للأزمة في جمهورية مالي.
ويحث الأمين العام جميع الأطراف المالية على مواصلة الحوار من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار فى مالى، وهو شرط لا غنى عنه، من أجل التنمية المستدامة لصالح شعب جمهورية مالي.
وجدد الأمين العام التزام منظمة التعاون الإسلامي واستعدادها بالتعاون مع شركاء آخرين، لدعم جمهورية مالي للخروج بسرعة من هذه الأزمة السياسية.
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