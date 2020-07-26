شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة مسيرة تابع لجيش الاحتلال على الحدود مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن سقوط طائرة تابعة لقواته على حدود فلسطين مع لبنان. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لا خوف من تسرب المعلومات". وفي السياق ذاته قال مراسل القناة الـ 12: "محاولة لخطف سلاح أحد جنود الاحتلال قرب مستوطنة غوش عتصيون شمال بيت لحم - تم "تحييد" المنفذ واعتقاله".

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