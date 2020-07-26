شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. السودان تصدر أكثر من أثنين طن من الذهب لدعم اقتصادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تصدر السودان، غدا، أكثر من 2 طن ذهب لدعم اقتصاد بلادها، وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" يتم في العاشرة من صباح غدا الاثنين بهيئة المواصفات والمقاييس مراسم تصدير أكثر من طنين من الذهب بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس اللجنة الاقتصادية.

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وقال هيثم تبيدي امين عال اتحاد الغرف التجارية إن هذا العمل تقوم به أكثر من سبعين شركة، مؤكدا تبيدي أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى تأتي دعما لاقتصاد البلاد".