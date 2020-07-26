شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تغلق مداخل العاصمة بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأحد غلق مداخل الجزائر العاصمة أمام القادمين إليها من كل الولايات في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وقال بيان لمركز "طريقي" للإعلام وتنسيق المرور التابع للدرك الوطني مساء اليوم إنه "في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا 9، وعملا بأحكام المرسوم التنفيذي المتضمن تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، نعلم مستعملي الطريق بأن جميع مداخل ولاية الجزائر العاصمة مغلقة باستثناء الأشخاص الذين يحوزون على رخصة تنقل استثنائية".

وكانت جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 27 ألفا و357 مصابا، و1155 حالة وفاة.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.