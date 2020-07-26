شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد، عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات منذ بدء الجائحة إلى 1452 حالة.

وأضاف بيان لوزارة الصحة أوردته تونس أفريقيا للأنباء، أنه تم إجراء 530 تحليلا مخبريا من بينها 27 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 89848، وقد تم تسجيل 22 تحليلا إيجابيا من بينهم 9 حالات إصابة جديدة،حالة واحدة إصابة محلية و8 حالات إصابة وافدة و13 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وأوضح أن العدد الإجمالى للأصابات بلغ 1452 حالة ، و 1142 حالة تماثلت للشفاء، و 50 حالة وفاة .