شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى العراقى يسيطر على حريق داخل معسكر جنوبى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الأحد، السيطرة على انفجار الكدس داخل معسكر جنوبي بغداد. وذكرت المديرية في بيان نشرته السومرية نيوز نسخة، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على انفجار كدس العتاد داخل معسكر بمشاركة أكثر من 30 فرقة إطفاء". وأضافت أن "فريق البحث والانقاذ الدولي التابع للمديرية شارك في عملية إخماد الحريق وحاليا عمليات تبريد مطولة مستمرة تنفذها فرقة الدفاع المدني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدنى العراقى يسيطر على حريق داخل معسكر جنوبى بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.