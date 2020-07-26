شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يستهدف مركبات استطلاع تابعة للوفاق غرب سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجيش الليبي أنه يستهدف مركبات استطلاع للوفاق غرب سرت، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. فيما تواصل تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى تاورغاء وبوقرين في ليبيا.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أكد أن السراج رئيس حكومة الوفاق في إسطنبول لتلقي تعليمات من أردوغان، مشيرا إلى أن الميليشيات وحكومة الوفاق لا تستطيع الاستمرار في طرابلس دون حماية تركيا والمرتزقة.

وأضاف: "جميع الاتفاقيات بين حكومة الوفاق وليبيا غير شرعية"، مشددا على أن الميليشيات لا تستطيع الاستمرار في طرابلس دون حماية تركيا والمرتزقة.

وأشار خالد المحجوب إلى أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا عبر طائرات شحن تركية، وأن المرتزقة تحت إشراف تركي يرسلون مزيدا من التعزيزات إلى جبهتي سرت والجفرة. وشدد على أن قوات الجيش الوطني الليبي جاهزة لصد أي هجوم من الميليشيات والمرتزقة المدعومين من تركيا.