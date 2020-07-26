شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: انفجار فى معسكر الصقر التابع للشرطة والحشد الشعبى بمنطقة الدورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر امني عراقي، اليوم الاحد، وقوع انفجار في معسكر الصقر القريب من منطقة الدورة الذي يضم الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.
وأضاف المصدر - في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان سيارتين مفخختين انفجرتا في البوابة الرئيسة لمعسكر فوج الشرطة الاتحادية قرب منطقة الدورة .
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