شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: انفجار فى معسكر الصقر التابع للشرطة والحشد الشعبى بمنطقة الدورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر امني عراقي، اليوم الاحد، وقوع انفجار في معسكر الصقر القريب من منطقة الدورة الذي يضم الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.

وأضاف المصدر - في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان سيارتين مفخختين انفجرتا في البوابة الرئيسة لمعسكر فوج الشرطة الاتحادية قرب منطقة الدورة .