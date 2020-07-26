شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 8 وفيات و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يتخطى 20 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى المغرب، اليوم الأحد، عن تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و633 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت "الصحة المغربية" أن الحالات المستبعدة بعد تحليل معملى سلبى وصل إلى 1126895 حالة منذ تفشى الوباء، وأن إجمالى الحالات المؤكدة داخل المغرب يصل إلى ​20278 حالة.

فيما أشارت الصحة المغربية إلى أن إجمالى الوفيات ارتفع إلى 313 حالة، وأن إجمالى حالات الشفاء ارتفع إلى 16438 حالة.

وكانت وزارة الصحة المغربية دعت المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وعلى رأسها ارتداء الكمامة، فيما قررت السلطات فرض عقوبات على عدم ارتداء الكمامة فى إطار مواجهة الوباء.