شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى انفجارين بالقرب من المنطقة الخضراء ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل، بسماع دوي انفجارين بالقرب من المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. وكانت قيادة العمليات المشتركة فى العراق أكدت مؤخرا تعرض المنطقة الخضراء فى بغداد إلى قصف بثلاث قذائف هاون.

فيما تشهد المنطقة الخضراء فى بغداد، بين الحين والآخر العديد من الانفجارات والتى غالبا من تكون ناجمة عن قصفها بصواريخ، فيما تسعى السلطات الأمنية فى العراق إلى فرض سيطرة أمنية كاملة على هذه المنطقة، والعمل بشكل سريع على تتبع مصدر هذه الصواريخ.