شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : انفجار الدورة ناجم عن تفجير مستودع اسلحة تابع للشرطة بسبب ارتفاع حرارة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت خلية الاعلام الامنى العراقى ، اليوم الاحد، ان انفجار الدورة ناجم عن تفجير مستودع للاسلحة وذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن.

وذكر بيان للخلية أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا"، انه بعد الوصول الى مكان الانفجارات التي حصلت في معسكر الصقر ببغداد ، تبين انفجار مستودع للاسلحة وذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن، ومازال الجهد الهندسي والدفاع المدني والقوة الأمنية في مكان الحادث.