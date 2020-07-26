شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى الجزائر، اليوم الأحد عن تسجيل 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و9 حالات وفاة، خلال آخر 24 ساعة.
وسجلت الجزائر منذ تفشى الوباء، أكثر من 27 ألف إصابة بالفيروس، وفيما ارتفع مجموع الوفيات ليصل إلى 1,155 حالة، وتم تسجيل أكثر من 18 ألف حالة شفاء من الفيروس.
يذكر أن وزارة الصحة فى الجزائر، قد ناشدت المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، خلال فترة عيد الأضحى، والحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى لمنع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس.
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