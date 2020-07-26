شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة تتيح إقفال فيسبوك مسنجر بـ«بصمة الوجه».. طريقة التفعيل بالخطوات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق مسنجر يتيح لمستخدمي iOS دعم المصادقة البيومترية، وإغلاق المسنجر ببصمة الوجه.
يعمل التحديث الجديد مع الإصدار 274.1 للتطبيق، ويمكن لمستخدمي آيفون وآيباد الآن قفل الجهاز باستخدام ميزة Face ID أو Touch ID اعتماداً على إمكانيات الجهاز، وهي ميزة مفيدة في حجب المحادثات الخاصة عن المتطفلين.
ويعد إعداد هذه الميزة بسيطاً للغاية، ويمكن استخدامها بعد ترقية تطبيق فيس بوك مسنجر إلى أحدث إصدار من متجر التطبيقات.
ويمكن تشغيل هذه لميزة الجديدة من خلال الخطوات التالية “انقر فوق صورة ملفك الشخصي في أعلى اليمين، ثم مرر لأسفل وانقر على الخصوصية ثم على قفل التطبيق، ثم انقر بعد ذلك على Require Face ID أوRequire Touch ID لتشغيل أو إغلاق هذه الميزة. وعند التحويل إلى وضعية التشغيل، ستحصل على خيار لقفل فيسبوك مسنجر فوراً بعد الخروج منه، أو بعد دقيقة واحدة أو 15 دقيقة أو حتى ساعة كاملة.
وضع في اعتبارك أنه حتى مع تشغيل قفل التطبيق، لا يزال بإمكانك رؤية إشعارات الرسائل والمكالمات دون إلغاء قفل التطبيق.
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