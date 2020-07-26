شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة» تلزم مقاولاً بإعادة سفلتة طريق على نفقته الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألزمت أمانة المدينة المنورة أحد مقاولي مشاريع السفلتة بمنطقة العزيزية بكشط وإعادة تنفيذ أعمال السفلتة للطريق الذي نفذه مؤخراً، وتحميله التكاليف المالية لأعمال إعادة السفلتة بعد ظهور ملاحظات فنية بالطريق أكدتها اختبارات الجودة.

وأوضحت الأمانة في بيان لها، أنها ألزمت المقاول بكشط أجزاء من طريق الربيع الأنصاري بمنطقة العزيزية الذي يبلغ طوله 1350 مترا، ويتراوح عرض الكشط ما بين «8 – 14 مترا»، وإعادة تنفيذ أعمال السفلتة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وأكدت الأمانة أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من حرصها على تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع الخدمية.