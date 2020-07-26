شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سيول جارية تقطع الطريق بـ «وادي رملان» في عسير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رود مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جريان سيل وادي رملان بمنطقة عسير، اليوم الأحد.
وكانت منطقة عسير قد شهدت خلال الساعات الماضية حالة من التقلبات الجوية، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تسببت في جريان السيول والأودية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة المدينة المنورة، تبوك، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.
كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل.
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