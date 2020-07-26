شكرا لقرائتكم خبر عن سكاكا.. تنفيذ مشروع نفق وجسر تقاطع طريق الملك خالد بطول 750 مترا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر حساب “مشاريع السعودية” عبر “تويتر” جانباً من أعمال تنفيذ مشروع إنشاء نفق وجسر تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري بطول 750 مترا بسكاكا.

ويتضمن المشروع إنشاء نفق عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري (دوار الزيتونة)، بطول 750 مترا، وعرض 21 مترا، ويشتمل على حارتين في كل اتجاه وجزيرة وسطية بعرض مترين وأرصفة جانبية في الاتجاهين وطريق خدمة مكون من حارتين في كل اتجاه بعرض 11.3 متر ليصبح العرض الكلي للطريق 44 مترا، كما يتضمن جسرين علويين فوق النفق في منسوب الدوار.

ويشتمل المشروع كذلك على إنشاء جسر عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك سلمان، (دوار تاج الصحة)، بطول 705 أمتار وعرض 17.22 متر، ويشتمل على حارتين للطريق في كل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطية وأرصفة جانبية في الاتجاهين وطريق خدمة حارتين في كل اتجاه ليصل العرض الكلي للطريق إلى أكثر من 39 مترا.