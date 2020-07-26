شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط تهريب طن حشيش و18 طناً من القات المخدر خلال ذي القعدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أحبطت قوات حرس الحدود عدداً من محاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)، ومنطقة تبوك – بتوفيق الله – خلال شهر ذي القعدة من عام 1441هـ.

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وأسفرت جهود رجال حرس الحدود عن إحباط تهريب ما مجموعه (937) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و(18893) كيلوجراماً من مادة القات المخدر، و(640295) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، و(6,809) جرامات من مادة الأفيون المخدر.

وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، أنه تم القبض على المتورطين في تلك المحاولات وعددهم (196) شخصاً، بينهم (42) متهماً من الجنسية الأثيوبية، و(113) متهماً من الجنسية اليمنية، و(32) متهماً سعوديي الجنسية، و(4) متهمين من الجنسية الأردنية، ومتهمٌ من الجنسية المصرية، وآخر من الجنسية الإرتيرية، وذلك بعد رصد محاولاتهم تجاوز حدود المملكة.

وأوضح المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.