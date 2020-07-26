شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة مكة: 18 ألف موظف وعامل لمباشرة «خطة الحج» لهذا العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة، اليوم الأحد، أنه تم تكيلف أكثر من 18 ألف موظف وعامل مجهزين بأحدث المعدات، لتنفيذ خطة موسم حج هذا العام.

وأضافت الإمارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم تجهيز 28 مركزاً للخدمات، كذلك تم تجهيز فرق مركزية لمواجهة أي حالات طوارئ كالأمطار أو الحرائق لا قدر الله.