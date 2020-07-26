شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ غزاوي: الأيام العشر أفضل أيام الدنيا.. فأروا الله من أنفسكم خيراً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تحدث الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، عن فضل الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة.

وقال الشيخ غزاوي: “قد أظلنا موسم عظيم وأيام مباركة كريمة هي أيام العشر الأولى من ذي الحجة، هذه الأيام التي هي أفضل أيام خلقها الله على الإطلاق، أفضل أيام الدنيا كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم”.

Advertisements

وأضاف أنها أيام خير وفوز وفلاح، فمن أدركها وتعرض لنفحاتها سعد بها وهي فرصة عظيمة للتزود والاغتنام واستدراك ما فات وموسمها مشترك بين الحاجين والقاعدين.

وتابع الشيخ غزاوي: “علينا عباد الله أن نري الله من أنفسنا خيراً خاصة في هذه الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه فقال عز من قائل {وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ}.

وختم الشيخ الدكتور فيصل غزاوي بقوله “لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله (ما العمل في أيام أفضل منها في هذه.. قالوا ولا الجهاد؟.. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء)، رواه البخاري.