شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على «قطار الحرمين السريع».. أكبر مشروع نقل عام في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعد مشروع قطار الحرمين السريع، أكبر مشروع نقل عام في الشرق الأوسط، ومن أضخم مشروعات النقل في العالم، يختصر الوقت بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في حدود ساعتين، قاطعاً مسافة طولها 450 كيلومتراً، في أقل من 21 دقيقة بين جدة ومكة المكرمة، بسرعة 300 كيلومتر في الساعة.

وقطار الحرمين عبارة عن خط سكة حديدية كهربائي طوله 450 كم مزدوج، يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمر بمحافظة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ويعتمد المشروع في تشغيله على توريد 35 قطاراً كهربائياً وأنظمة إشارات واتصالات حديثة، وأكثر من 1500 دائرة تلفزيونية مغلقة للرقابة والقيادة.

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ويحتوي المشروع على أربع محطات هي:

1- محطة مكة المكرمة ومساحتها 125093 متراً مربعاً، وتضم 6 أرصفة (اثنان مفردة وأربعة مزدوجة) بإجمالي عشرة مسارات.

2- محطة جدة ومساحتها 114411 متراً مربعاً، وتضم 4 أرصفة مزدوجة (8 مسارات).

3- محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ ومساحتها 79365 متراً مربعاً، وتضم 3 أرصفة مزدوجة (6 مسارات).

4- محطة المدينة المنورة فمساحتها 93044 متراً مربعاً، وتضم 4 أرصفة (اثنان مفردة و2 مزدوجة) بإجمالي 6 مسارات.

وصممت المحطات باعتبار محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي محطات طرفية على نهايات أطراف المسار، ومحطتي مدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ محطتي عبور.

يذكر أن تنفيذ هذه المشروع الحيوي، يتناغم مع خطة التنمية المقررة لخدمة ضيوف الرحمن، لمواجهة حركة الحج المتعاظمة من مختلف مناطق العالم، وتمكين المسلمين من تأدية الحج والعمرة بكل يسر وسهولة، مع تقديم إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة “الحج والعمرة والزيارة”.