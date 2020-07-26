القاهرة - سبوتنيك. وأكد عبد الملك، خلال لقائه اليوم في الرياض سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، "متانة العلاقات اليمنية الروسية والتي تميزت وعلى مدى عقود طويلة بالصداقة والتعاون الوثيق والحرص على تنمية هذا التعاون في شتى المجالات". وبشأن أزمة خزان صافر العائم، قال عبد الملك إن "الحكومة كانت ولا تزال منفتحة بشكل كامل على كل الحلول، التي تؤدي إلى تفريغ خزان صافر النفطي لتجنيب اليمن والمنطقة والعالم كارثة وشيكة، لكن الحوثيين يصرون على ربطه بقضايا ومسارات أخرى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن يدعو روسيا والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للعب دور حاسم لتفادي كارثة "صافر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.