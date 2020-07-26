وقال مصدر أمني عراقي، لـ"سبوتنيك"، بإن كدسا للعتاد انفجر داخل مقر عسكري لقوات الشرطة العراقية، والحشد الشعبي في جنوب غربي العاصمة بغداد.
وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن 4 تفجيرات وقعت في داخل معسكر "الصقر" أو ما يعرف بـ"سكانيا" الكائن في منطقة أبو دشير في جنوب غربي بغداد، ما أسفر عن احتراق كدس للعتاد مع خسائر مادية.
ورجح المصدر أن انفجار الكدس في مخزن للمعسكر الخاص بقوات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، بسبب سوء التخزين وإثر ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.
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ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن وقوع انفجارين بقاعدة "صقر" التي تضم قوات من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية جنوبي العاصمة بغداد.
وقالت الخلية في بيان "في الساعة السادسة وأربعون دقيقة بعد عصر اليوم الأحد 26 يوليو/تموز 2020، حدث انفجارين متتاليين في منطقة السيدية قرب سريع حلة - بغداد، تحديدا في قاعدة الصقر، كمعلومات أولية".
وأضافت أن "التفاصيل ستنشر لاحقا".
وشهد صيف العام الماضي تفجيرات داخل معسكرات تابعة للجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي في مناطق متفرقة من البلاد نتيجة تخزين كميات من العتاد والبارود تفاعلت مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من نصف درجة غليان الماء.
كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوي انفجارات داخل معسكر للقوات العراقية جنوبي بغداد... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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