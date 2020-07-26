حمدوك: النساء هن الأكثر تضررا من نزاعات السودان

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "اجتمعت ظهر اليوم بمكتبي مع وفد منسقيات ملتقى نساء دارفور بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء ووزيرة العمل والتنمية الإجتماعية". وتابع: "قدم الوفد شرح مفصل حول رؤيتهن للوضع الأمني في دارفور خصوصا في الجوانب المتعلقة بوضع النساء هناك، وضرورة تأمين الموسم الزراعي". وتابع: "أثمن دور الملتقى في طرح القضايا الملحة خصوصا أن النساء ظللن الفئة الأكثر تضررا من النزاعات في السودان على كافة المستويات". Advertisements وقال حمدوك: "سأظل حريصا على الاستماع لصوت السودانيات في كل قضاياهن ومطالبهن وكل ما يطرحنه، والعمل بجدية على تحقيقها وفقا لما تسمح به امكانيات الفترة الانتقالية". © Sputnik / نساء عربيات صنعن التاريخ

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