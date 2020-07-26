هل نشهد مواجهة مع "حزب الله"... أوامر إسرائيلية جديدة بشأن الجبهة الشمالية

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الأحد، بأن توجيهات نتنياهو جاءت بعد ساعات من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، والتي قال فيه إن لبنان وسوريا سيتحملان المسؤولية عن أي عمل ضد إسرائيل ينطلق من أراضيهما.

وأوضحت القناة أن حزب الله اللبناني وكذلك إسرائيل ليسا معنيين بأي مواجهة بينهما، على الرغم من أن الجنرال غانتس سبق أن أصدر تعليماته للقوات العسكرية الإسرائيلية المرابضة في الشمال، بالبقاء في حالة تأهب قصوى على طول الحدود مع لبنان وجبهة الجولان السورية المحتلة.

ويشار إلى أن توصيات نتنياهو الأخيرة، تأتي في ظل التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد مقتل عنصر من حزب الله، الأسبوع الماضي، حيث سبق أن نعى الحزب اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، والذي قتل في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.