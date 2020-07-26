وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الأحد، بأن توجيهات نتنياهو جاءت بعد ساعات من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، والتي قال فيه إن لبنان وسوريا سيتحملان المسؤولية عن أي عمل ضد إسرائيل ينطلق من أراضيهما.
وأوضحت القناة أن حزب الله اللبناني وكذلك إسرائيل ليسا معنيين بأي مواجهة بينهما، على الرغم من أن الجنرال غانتس سبق أن أصدر تعليماته للقوات العسكرية الإسرائيلية المرابضة في الشمال، بالبقاء في حالة تأهب قصوى على طول الحدود مع لبنان وجبهة الجولان السورية المحتلة.
ويشار إلى أن توصيات نتنياهو الأخيرة، تأتي في ظل التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد مقتل عنصر من حزب الله، الأسبوع الماضي، حيث سبق أن نعى الحزب اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، والذي قتل في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر هل نشهد مواجهة مع "حزب الله"... أوامر إسرائيلية جديدة بشأن الجبهة الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.