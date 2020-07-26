مصر... تحذير رسمي بشأن الإفراط في تناول الفيتامينات للوقاية من كورونا

وأكد المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد في بيان رسمي، "أن الإفراط في تناول تلك الفيتامينات قد يؤدي إلى زيادة في ترسبات الأملاح على الكلى وفي الجسم بشكل عام، كما أنه قد يؤدي إلى تقليل فاعلية تلك الأدوية وتأثيرها على الجسم في حالة استخدامها عند الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد".

وأوضح مجاهد أن "تناول الأدوية والفيتامينات يجب أن يكون تحت إشراف طبي ولفترات زمنية محددة".

كما دعت وزارة الصحة المصرية إلى الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة، ما يساعد على تحفيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض.

وبيّنت أن "هناك مصادر طبيعية يمكن من خلالها الحصول على الفيتامينات دون تناولها في صورة أقراص، مثل البروتين المتوافر في اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، وكذلك في مصادر نباتية مثل الفول والعدس و "اللوبيا" و الفاصوليا الجافة، والحبوب مثل الأرز أو المكرونة أو الخبز أو البليلة أو الشوفان أو الفريك".

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كما لفت المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، إلى "تناول كميات معتدلة من الدهون والزيوت الصحية غير المشبعة والغير المصنعة مثل زيت الزيتون وبذر الكتان (الزيت الحار) وعباد الشمس وزيت الذرة وفول الصويا، والابتعاد عن الدهون المشبعة والمصنعة الموجودة في اللحوم الدهنية بنسبة كبيرة والأطعمة المصنعة والمعلبة والوجبات السريعة المقلية، لأنها ضارة بالصحة وتسبب زيادة الوزن وأمراض القلب والشرايين".

وذكر مجاهد أن "الاغذية الغنية بفيتامين "سي" تتمثل في الموالح وتشمل (البرتقال، اليوسفي، الليمون، الفراولة، الجوافة، الفلفل الحلو الملون)، وبعض الخضروات مثل البروكولي والسبانخ، كما أن الأغذية الغنية بفيتامين (أ) تشمل الخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ".

وأضاف أن "الحصول على فيتامين "د" يتمثل في التعرض لأشعة الشمس يوميا من 10-15 دقيقة، حيث يساعد ذلك علي تكوين فيتامن "د" في الجسم مما يقوي المناعة ويساعد في الحفاظ على صحة العظام".

وتابع أن "الأغذية الغنية بالزنك تتمثل في اللحوم الحمراء (ولكن بكميات قليلة) والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول، بالإضافة إلى منتجات الألبان والبيض والمكسرات".