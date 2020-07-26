غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
أعلنت حركة "حماس"، الأحد، إصابة رئيسها خارج فلسطين، ماهر صلاح، بفيروس كورونا.
وقالت الحركة، في بيان، إن "صلاح أجرى اختبار كورونا بعد مخالطته عددًا من المصابين، وتبين إصابته بالفيروس".
وذكرت أن "صلاح قام بتنفيذ جميع الإجراءات الصحية المطلوبة والتزم العزل المنزلي".
وأشارت "حماس" إلى أن رئيسها في الخارج، "يمارس أعماله من منزله وهو بحالة صحية جيدة".
ويقيم صلاح في قطر إضافة إلى عدد من أبرز قيادات الحركة بينهم رئيس مكتبها السياسي الحالي إسماعيل هنية، والسابق خالد مشعل.
وحتى الأحد، سجلت قطر 109 آلاف و305 إصابات بكورونا؛ منها 165 وفاة، و106 آلاف و24 حالة تعاف، وفق وزارة الصحة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس" تعلن إصابة رئيسها خارج فلسطين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.