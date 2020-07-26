الشمال السوري.. 3 آلاف طالب بامتحان القبول الجامعي التركي

الباب (حلب) / الخليج 365

شارك 3 آلاف طالب سوري، الأحد، بالمناطق المحررة من الإرهاب شمالي البلاد، بامتحان القبول الجامعي (YÖS) لدى جامعة غازي عنتاب التركية (جنوب).

وشارك في الامتحان طلاب أتموا المرحلة الثانوية، من مناطق جرابلس، والباب، وأعزاز، وعفرين، الواقعة ضمن عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بعد تحرير هذه المناطق من التنظيمات الإرهابية.

وبموجب مرسوم رئاسي، وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي، تستقبل جامعة غازي عنتاب، الطلاب السوريين الناجحين في الامتحان بهذه المناطق، في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية، والعلوم الإسلامية، والتعليم.

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وفي تصريح للصحافة، قال إبراهيم أرسلان، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب بجامعة غازي عنتاب، إن الطلاب خضعوا لامتحان القبول الجامعي في عفرين وجرابلس والباب وأعزاز.

وأكد أرسلان أن تركيا تهدف لبناء جيل شباب سوريين يعودون بالفائدة لمجتمعهم، معربا عن شكره لكافة المسؤولين على توفير إمكانية إجراء الامتحان في الداخل السوري المحرر من الإرهاب.

وبفضل عملية "درع الفرات" (أغسطس/آب 2016 – مارس/آذار 2017) و"غصن الزيتون" (انطلقت في مارس 2018 واستغرقت 64 يوما) تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تحرير مدن جرابلس، والباب، وأعزاز، وعفرين، التي كانت بقبضة الإرهابيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.