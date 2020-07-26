ليبيا.. سيالة يبحث مع سفير ألمانيا سبل عودة العملية السياسية

طرابلس/ وليد عبد الله / الخليج 365

بحث وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، الأحد، مع السفير الألماني بطرابلس أوليفر أوفتشا، سبل دعم عودة العملية السياسية.

وأوضح بيان للخارجية الليبية عبر تويتر، أن اللقاء الذي تم في العاصمة طرابلس "بحث آخر المستجدات في ليبيا".

وأشار إلى أن سيالة بحث مع أوفتشا "سبل دعم عودة العملية السياسية وفق مخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن بالخصوص".

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وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في كلمة بمجلس الأمن، الأطراف الليبية لجعل سرت (450 كلم شرق طرابلس) والجفرة (650 كلم شرق طرابلس) منطقتين منزوعتي السلاح.

وأوضح ماس آنذاك أن تلك المنطقة ستكون كخطوة أولى لإطلاق المفاوضات، مشيرا إلى مضي 6 أشهر على مؤتمر برلين دون الوصول لحل.

واستضافت برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا، دعا، في أبرز نتائجه، إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي للبحث عن حل للنزاع، غير أن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر لم تلتزم بذلك.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

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