كورونا.. حظر تجوال شامل بالعراق خلال عطلة عيد الأضحى

بغداد / الخليج 365

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، الأحد، فرض حظر تجوال الشامل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ضمن تدابير مواجهة جائحة "كورونا".

وقالت رئاسة الوزراء، في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تمت خلاله مناقشة جملة من الموضوعات، وفق الوكالة العراقية الرسمية للأنباء.

وأشاد الكاظمي، في الاجتماع، بالجهود الكبيرة التي يبذلها "الجيش الأبيض" (الأطقم الطبية) وهو يعالج المصابين بـ"كورونا".

وشدد على "أهمية الوعي المجتمعي لمواجهة خطر كورونا، ومنع انتشاره، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقواعد الوقائية التي أصدرتها المؤسسات الصحية، لتطويق الجائحة والتقليل من مخاطرها وتأثيراتها على صحة الفرد والمجتمع".

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وقررت اللجنة فرض حظر تجوال شامل خلال عطلة عيد الأضحى، بين 30 يوليو/ تموز الجاري و9 أغسطس/ آب المقبل، مع "النظر بالحظر بعد عطلة العيد".

كما قررت إعادة فتح العيادات الخاصة، مع الالتزام بشروط وضوابط وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين بإنشاء معامل إنتاج للأوكسجين الطبي.

وقررت اللجنة العليا أيضا قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات اللجنة بشأن تطبيق الشروط الصحية (لبس الكمامات والتعقيم والتباعد الجسدي وغيرها)، مع فرض الغرامات المالية للمخالفين وحجز مركباتهم، فضلا عن قيام شبكة الإعلام العراقي بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية بشأن الوقاية من جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد، تسجيل 2459 إصابة جديدة بـ"كورونا"، مع شفاء 1900 حالة، و78 وفاة.

وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات في العراق إلى 110 آلاف و32 حالة، و75 ألفا و217 حالة شفاء، و4 آلاف و362 وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.