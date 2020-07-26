"تيكا" التركية توزع آلات إنتاجية على أسر سودانية

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

بدأت وكالة التعاون والتنسيق التركية، "تيكا"، الأحد، في تمليك وسائل إنتاج لأسر سودانية، بالعاصمة الخرطوم.

وانطلق المشروع بمنطقة "مانديلا"، بمحلية جبل أولياء، تحت شعار "مناهضة الفقر من منظور فلسفة الصناعات الصغيرة بولاية الخرطوم"، بالتعاون مع المنظمة الحرفية للتنمية المستدامة (حكومية).

وقال السفير التركي بالخرطوم، عرفان نذير أوغلو، في تصريحات إعلامية على هامش انطلاق المشروع: "نقوم بتمليك وسائل إنتاج للأسر، مثل ماكينات الخياطة والتطريز، وصناعة الجلود، والأفران البلدية".

وأضاف: "هدفنا ورؤيتنا، أن نصل إلى مئات الأسر في ولايات السودان المختلفة".

من جهته قال منسق "تيكا" بولاية الخرطوم، بلال أوزدان، في كلمة على هامش الفعالية: "هذه المرحلة نعتبرها بداية فقط، وإن شاء الله سندشن مثل هذه المشروعات في الولايات الأخرى".

وأضاف: "المشروعات القادمة ستكون مع الشباب والتجار، وسنواصل معهم بإذن الله".



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وتابع: "المشروع يعتبر لبنة أولى لتواصل العلاقات بين البلدين الشقيقين، والشعبين التركي والسوداني".

وتعد "تيكا" التي تأسست عام 1992، راعيا ومنسقا رئيسيا، لمشاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيا في مناطق مختلفة من العالم.

وتضاعف انتشار "تيكا"، منذ تولي حزب "العدالة والتنمية" السلطة في تركيا، وارتفع عدد مكاتبها الخارجية من 12 في 2002، إلى 33 في 2012. \

وتواصل الوكالة حاليا أنشطتها عبر 61 مكتبا تنسيقيا، في 59 دولة شريكة في التنمية.

وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر / كانون الأول 2017.

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