غزة... مبادرة لتوزيع "المثلجات" على مسنين

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365-

وزّع مبادرون، يوم الأحد، مثلجاتٍ، على كبار السن، المقيمين في مركز لرعاية المسنين بقطاع غزة.

وتُنفذ المبادرة التي تحمل اسم "جيلاتي غزة"، جمعية تطوير المرأة الفلسطينية (غير رسمية)، بدعمٍ من مؤسسة "فينتو دي تيرا" الإيطالية.



ويعمل على تنفيذ المبادرة، فريق يتكون من 7 أعضاء.

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ووصلت عربةٍ ملونة تحمل المثلجات، الساحة الخارجية التابعة لمركز الوفاء لرعاية المسنين، الكائن في منطقة "الزهراء"، جنوبي مدينة غزة، حيث تجمع المسنون.

وذكر محمد الشطلي، أحد أعضاء أعضاء المبادرة، أنّها انطلقت بداية فصل الصيف الجاري، لتوزيع المثلجات على بعض الفئات "الضعيفة" و"المهمّشة" في غزة، من خلال عربة مثلجات.

وذكر في حديثه لوكالة الخليج 365 أن المبادرة، تتجول في المناطق المهمشة والفقيرة في قطاع غزة، كالمناطق الحدودية والمخيمات، وتوزع المثلجات على الفقراء، وخاصة الأطفال منهم.

وأوضح أنّ توزيعهم المثلجات على المسنين اليوم، جاء "لأنّهم من الفئات المجتمعية التي تحتاج لاهتمام وزيارة مستمرة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.