كورونا..4 وفيات بالكويت وواحدة في الإمارات

الكويت - الإمارات/ الخليج 365
أعلنت الكويت، الأحد، تسجيل 4 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما رصدت الإمارات وفاة واحدة بالفيروس.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية بتسجيل 4 وفيات و464 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 766 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 63 ألفا و773؛ منها 433 وفاة، و54 ألفا و373 حالة تعاف.
وفي الإمارات أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و351 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 554 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 58 ألفا و913؛ منها 344 وفاة، و52 ألفا و182 حالة تعاف.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى ظهر الأحد، 16 مليونا و230 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 648 ألفا، وتعافى أكثر من 9 ملايين و930 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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