مقتل مدني في هجوم للنظام السوري بريف إدلب

إدلب/ الخليج 365

قتل مدني وأصيب إثنين آخرين في هجوم نفذته قوات النظام السوري على أماكن سكنية في مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

واستهدف الهجوم الذي نفذته قوات النظام والميليشيات الإرهابية المدعومة من قِبل إيران، قرية عين لاروز التابعة لمنطقة جبل الزاوية.

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وأمطرت قوات النظام كماّ هائلاً من قذائف الهاون على القرية المذكورة.

وبحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365 من مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، فإن الهجوم أسفر عن مقتل مدني وإصابة إثنين آخرين.وفي 5 مارس/ آذار الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقا لوقف إطلاق النار في إدلب، شمال غربي سوريا.

وجاء توقيع الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة، بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.