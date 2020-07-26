700 مليون دولار مساعدات "الأغذية العالمي" للأردن

عمان / رهام علي / الخليج 365
وقع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والحكومة الأردنية، اتفاقية تنفيذ خطة استراتيجية بكلفة 700 مليون دولار، لمساعدة مليون أردني ولاجيء محتاج.
وبحسب بيان أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأحد، فإن الاتفاقية تهدف إلى الحماية الاجتماعية وسبل العيش للأردنيين واللاجئين الأكثر هشاشة، خلال الفترة بين (2020-2022).
وبلغ مجموع إنفاق البرنامج في الاقتصاد المحلي، من خلال مجموعة أنشطته وبرامجه في المملكة حوالي 207 ملايين دولار خلال 2019.
وبرنامج الأغذية العالمي، شريك للحكومة الأردنية منذ 1964، ويهدف عمله محليا إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية والمساواة بين الجنسين، والتعليم وبناء القدرة على الصمود والحماية الاجتماعية للمجتمعات الأشد فقرا.
والشهر الماضي، أطلقت الحكومة الأردنية، خطة الاستجابة للأزمة السورية للأعوام (2020 –2022)، بقيمة 6.6 مليارات دولار، تستهدف السوريين المقيمين على أراضي المملكة، والمجتمع المحلي.
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