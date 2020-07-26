إنقاذ شخصين علقا بمقلع طمية

فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة المويه تنقذ شخصين علقا بمقلع طمية السياحي ( فوهة الوعبة ).

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان مركز العمليات الامنية الموحدة 911 تلقت بلاغاً في تمام الساعة (09:00) اليوم الاحد الموافق ٥ /١٢ / ١٤٤١هـ يفيد عن وجود شخصين علقا اثناء نزولهما بمقلع طمية .

وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث و بالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن وجود شخصين علقا اثناء محاولة النزول الى قاع فوهة الوعبة واصيبا بإعياء شديد.

وقامت فرق الإنقاذ باخراجهما صعوداً لمسافة تزيد عن ٣٠٠م وهما بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهاب العقيد القرني بالجميع التعرف جيداً على طبيعة المواقع التي يزورونها والمواقع التي يمارسون فيها هواياتهم وأخذ أقصى درجات السلامة حفاظاً على سلامتهم من المخاطر المحتملة.

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