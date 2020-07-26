شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز شخصين بفوهة الوعبة في «المويه».. والدفاع المدني يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم الأحد، إنقاذ شخصان من فوهة الوعبة بمحافظة المويه، حيث تم احتجازهما أثناء نزولهما لمقلع طمية السياحي ولم يستطيعا الخروج منه.

وأوضح حساب الدفاع المدني على موقع “تويتر”، أنه تم إخراج الشخصين عن طريق فرق الإنقاذ صعوداً بمسافة تزيد عن 300م وهما بصحة جيدة.