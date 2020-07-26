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شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحدد عقوبة مخالفة اشتراطات العمل في مؤسسات الحراسة الأمنية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت النيابة العامة، أن إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة تخضع لمعايير أمنية عالية، وضوابط رفيعة.
وأضافت النيابة، في بيان عبر “تويتر”، أنه يترتب على مخالفة ذلك انعقاد المُساءلة من قبل النيابة العامة تجاه المخالف في هذا الشأن، لطبيعة المهام المنوطة بهم.
وأوضحت أن عقوبة مخالفة اشتراطات العمل في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة تتمثل فيما يلي:
– الإنذار.
– إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا تزيد عن شهر.
– غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال وفي حالة العود تُضاعف الغرامة.
– إلغاء الترخيص ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من المحكمة المختصة.
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