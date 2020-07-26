شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تغسل شوارع وأحياء محافظة أبها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت محافظة أبها، اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة على البلاد والعباد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة المدينة المنورة، تبوك، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.
كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل.
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