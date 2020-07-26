تعرف على سبب المغص بعد شرب الحليب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

عادة يشعر بعض الأشخاص بمغص بعد شرب الحليب أو تناول منتجات الألبان، وربما لا يعرفون سبب ذلك.



وذكر المركز الألماني للتغذية أن الشعور بمغص بعد شرب الحليب أو تناول منتجات الألبان يشير إلى الإصابة بأعراض عدم تحمل اللاكتوز.

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وأضاف أن تلك الأعراض تشمل الغازات والانتفاخ وأصوات المعدة المحرجة والإمساك والإسهال والغثيان والقيء، بالإضافة إلى الصداع والدوار.

وأوضح المركز أن عدم تحمل اللاكتوز يعني عدم قدرة الجسم على تفكيك اللاكتوز "سكر الحليب" في الأمعاء الدقيقة.

ويتعين على الأشخاص، الذي يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، الاستغناء عن الأطعمة المحتوية على سكر الحليب باستمرار، وإلا فستهاجمهم أعراضه فور تناول هذه الأطعمة.

ونصح المركز باستشارة طبيب جهاز هضمي عند ملاحظة هذه الأعراض بعد تناول الأطعمة المحتوية على سكر الحليب وتعديل النظام الغذائي في حال التحقق من الإصابة به من أجل إيجاد بدائل مناسبة لهذه الأطعمة، كي لا يحدث خلل بالنظام الغذائي وما يترتب عليه من سوء التغذية.