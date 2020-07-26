العراق: 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا و78 وفاة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الأحد، تسجيل 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1900 حالة شفاء، و78 وفاة خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي للموقف الوبائي من جائحة كورونا المستجد في العراق، إن إجمالي الإصابات في البلاد وصلت إلى 110032 إصابة.

وأضافت الوزارة أن الحالات النشطة حالياً يبلغ عددها 30453 حالة، من بينها 433 حالة في العناية المركزة.

وسجلت وزارة الصحة 1900 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي حالات التعافي من كورونا في العراق 75,217 حالة، بنسبة شفاء بلغت 68.4%.

وبلغ عدد الوفيات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية في العراق 78 وفاة، بإجمالي 4362 وفاة في البلاد منذ بداية الجائحة.

ولفتت وزارة الصحة، إلى أنه تم فحص 17,511 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق الأحد. وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في البلاد 912,698 فحصاً.