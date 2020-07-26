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جامعة أبوظبي تستعد للانتقال للحرم الجامعي الجديد في العين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تستعد جامعة أبوظبي للانتقال من الحرم الجامعي القديم في مدينة العين إلى الحرم الجامعي الجديد الذي يشهد حالياً وضع اللمسات الإنشائية الأخيرة، وتجاوزت فيه نسبة الإنجاز أكثر من 90% من أعمال الإنشاء.
ويستوعب المبنى الجديد 2500 طالب وطالبة في مرحلته الأولى و5000 بعد اكتمال المرحلة الثانية، وتبلغ مساحة البناء 28 ألف متر مربع للمرحلة الأولى وبمساحة إجمالية تبلغ 54 ألف متر مربع أي ما يعادل مساحة قرابة 8 ملاعب كرة قدم، ويضم المبنى أكثر من 70 قاعة دراسية ومختبراً تعتمد وسائل تعليمية حديثة وتوفر مساحات مفتوحة وتشجع على التعاون والتشارك بين الطلبة، إضافة إلى 137 مكتباً للهيئات التدريسية والإدارية، كما يضم الحرم الجامعي الجديد مرافق خدمية متنوعة وشاملة مثل صالة رياضية، الأيروبكس، قاعة ألعاب وكافيه، ردهة المطاعم، قاعة النادي، قاعة الاجتماعات، ملعب داخلي، عيادة طبية، بالإضافة إلى مكتبة بها منطقة مخصصة للقراءة ومنطقة كتب وقاعات مناقشة ومجلس للطلبة، لتوفير مرافق وتجهيزات علمية وفق أفضل المعايير العالمية.
وقال الدكتور حمد العضابي، مدير الحرم الجامعي في العين بجامعة أبوظبي: يسعدني أن أؤكد أننا في المراحل النهائية لإنجاز الحرم الجامعي الجديد في العين وأننا نتطلع لانطلاق الدراسة اعتباراً من سبتمبر/ أيلول 2020، بما يضمن تحقيق تجربة أكاديمية متميزة ومثمرة لجميع الطلبة.

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