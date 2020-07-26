تخريج 129 طالبة من مدرستي البطين العلمية والظبيانية «افتراضياً»

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية حفلاً افتراضياً عن بُعد لتخريج 129 طالبة من طالبات مدرستي البطين العلمية الخاصة والظبيانية الخاصة، ويأتي تنظيم الحفل عن بُعد لمشاركة الخريجات فرحتهم بهذه المناسبة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة كورونا.

شهد الحفل علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء المؤسسة ومريم محمد الرميثي مدير عام المؤسسة، وبهذه المناسبة نقل الكعبي عبر تقنية الاتصال المرئي للطالبات الخريجات تحيات أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتهانيها لهن بهذا النجاح وأمنياتها باستمرار هذا التفوق في المراحل المقبلة، معرباً عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلتها إدارة تطوير المدارس والكادر التعليمي والإداري في مؤسسة التنمية الأسرية والتقدير والعرفان لجميع أولياء الأمور الذين كانوا داعماً رئيسياً في هذه المرحلة المهمة.

وكرمت مريم الرميثي الخريجات المتفوقات من مدرستي البطين العلمية الخاصة والمدرسة الظبيانية الخاصة وقالت في كلمة وجهتها لهن: أنتن محظوظات بقيادة استثنائية تقدر قيمة العلم وتواكب التطور الهائل الذي يشهده العالم في المجال التقني، وحكومة سخرت جلّ مواردها إيماناً منها أن رقي الأمم يقاس بعقول وقدرات أبنائها المتعلمين والمبدعين، وفي ظل الأزمة الراهنة التي تأثر بها العالم أثبتت دولة الإمارات قدرتها الفائقة على تخطي التحديات وفق رؤية استباقية تواكب التطورات العالمية لاستدامة التعليم لتصبح نموذجاً ناجحاً في منظومة «التعلم عن بُعد».