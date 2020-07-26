تعرف على المعيار الأول من نوعه عالمياً لـ «كهرباء دبي»

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في إنجاز جديد يؤكد دورها الريادي العالمي في قطاع المؤسسات الخدماتية، ويدعم رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، أطلق سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، معيار (PAS 60518:2020) لإدارة المخاطر والمرونة في قطاع المؤسسات الخدماتية، الذي طورته الهيئة، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير، ويعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويعكس تطوراً مهماً في إدارة المخاطر، والمرونة.

وخلال حفل الإطلاق الذي تم تنظيمه عبر تقنية الاتصال المرئي، قدم هوارد كير، الرئيس التنفيذي للمعهد البريطاني للمعايير، جائزة التقدير العالمية، إلى الطاير تقديراً لجهوده في تعزيز مسيرة التميز في إدارة المخاطر والمرونة. كما شارك في مراسم الإطلاق سكوت ستيدمان، مدير المعايير في المعهد البريطاني للمعايير، والنواب التنفيذيون للرئيس، ونواب الرئيس في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، قال الطاير: «يشرفني أن أهدي هذا الإنجاز إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي أرسى قواعد التميز الحكومي، فباتت حكومة دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في التميز على مستوى العالم. ويضاف هذا المعيار الجديد، الذي طورته هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير ومؤسسات خدماتية عالمية رائدة، إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات الرائدة والمتميزة، وسيشكل مرجعاً جديداً مهماً للمؤسسات الخدماتية، ومُمكّناً أساسياً للارتقاء بإدارة المخاطر والمرونة».

وتقدم بالشكر إلى المعهد البريطاني للمعايير، وإلى فريق عمل المخاطر والمرونة في الهيئة والمؤسسات الخدماتية الأخرى التي تعاونت مع الهيئة على جهودهم في تطوير هذا المعيار الرائد.

من جهته، قال هوارد كير: «تتولى هيئة كهرباء ومياه دبي زمام القيادة في الجمع بين إدارة المخاطر والمرونة واستمرارية الأعمال، ويعد هذا المعيار العالمي الجديد من المعهد البريطاني للمعايير دليلاً عملياً لتطوير مؤسسات خدماتية مرنة ومستدامة».

وأشارت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن المعيار الجديد يؤكد المكانة الريادية للهيئة في قطاع المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم، ويشكل إضافة مهمة لجهودها في ترسيخ مفاهيم إدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال والتعامل مع حالات الطوارئ بأعلى قدر ممكن من المهنية، والكفاءة.