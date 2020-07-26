صينيون يحتفلون «دون استفزاز» بإغلاق القنصلية الأمريكية في شنجدو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه عدد من سكان شنجدو، في جنوب غرب الصين، الأحد، إلى القنصلية الأمريكية في مدينتهم لالتقاط الصور ورفع الأعلام الصينية إلى جانبها، وسط حضور أمني كثيف، قبل أن تغلق أبوابها بأمر من بكين، رداً على تدبير أمريكي مماثل.

وارتفع منسوب التوتر في العلاقات الصينية-الأمريكية، التي تسممها أصلاً حرب تجارية وتبادل اتهامات بالمسؤولية عن «كوفيد-19»، بإعطاء حكومة دونالد ترامب، الثلاثاء، مهلة 72 ساعة لإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن في تكساس، باعتبار أنها مركز للتجسس. وردت الصين، الجمعة، بإجراء مماثل بحق البعثة الدبلوماسية الأمريكية في شنغدو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16,5 مليون نسمة.

وتوجه، الأحد، عدد كبير من الأشخاص وتجمعوا أمام القنصلية حيث التقطوا الصور. وقام بعض الأهل بتنزيه أولادهم أمامها، فيما أحيط المبنى بعدد كبير من عناصر الأمن. وبدا على عناصر الأمن التوتر، ولم يتسامحوا مع أي تصرف استفزازي، أو تعبير عن الفرح الشديد لرحيل الأمريكيين.

وبحسب مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، طلب من عابرة وقفت لتأدية النشيد الوطني الصيني، سريعاً أن تلزم الصمت.

كما شاهد صحفيون في فرانس برس، مصادرة الشرطة للافتة، بينما قام شخص يسكن بالجوار برفع العلم الصيني على شرفته مردداً اسم بلده.

ولم تحدد بكين موعد إغلاق قنصلية شنجدو. لكن السبت، أزيل شعار الولايات المتحدة عن المبنى، وشوهدت سيارة مظللة النوافذ، الأحد، وهي تغادر المقر الدبلوماسي على وقع هتافات بعض المتفرجين.

وإضافة إلى السفارة في بكين، هناك خمس قنصليات أمريكية في الصين القارية تتوزع بين ووهان، وجوانزو، وشنجهاي، وشينيانج وشنجدو. وأنشئت قنصلية شنجدو عام 1985 وهي تغطي شؤون جنوب غرب الصين، لا سيما منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي. وأوضحت الخارجية الصينية، الجمعة، أن قرار إغلاقها يعد «رداً شرعياً وضرورياً على الإجراءات الأمريكية غير العقلانية». (أ ف ب)